Supreme - Denim Camp Cap

Supreme2023Spring/Summerデニム生地を使用した恒例のキャンプキャップ最初から洗いをかけた様な風合いが特徴のキャップですここから被り続ける事で更に味わい深いキャップに成長させるのも楽しみの1つバギージーンズでも人気の高かったDirtyIndigoは、ネイビーボックスとの組み合わせがかなりいい感じ100%CottonSupremeOnlineStore(シュプリーム・オンライン・ストア)で2023/7/1(土)Week19に発売されたものです。即購入可店舗購入品店舗、オンライン完売品です。数少ないので、お早めに！！！1994年にニューヨーク出身のイギリス人であるジェームズ・ジェビア(JamesJebbia)によって設立。コラボレーションしたブランドはナイキ、エア・ジョーダン、コム・デ・ギャルソン、ザ・ノース・フェイス、ティンバーランド、リーバイス、ルイ・ヴィトン、ア・ベイシング・エイプ、ヒステリック・グラマー、アンダーカバーなど。スケボーのアートワーク提供、ハーモニー・コリン、H・R・ギーガー、デビッド・リンチ、マウリッツ・エッシャー、ラリー・クラーク、ダミアン・ハーストなどSupremeを愛用している日本の芸能人木梨憲武高良健吾窪塚洋介岩田剛典（三代目JSoulBrothers/Exile）登坂広臣木村拓哉庄司智春シソンヌ長谷川忍よゐこ濱口優山本KIDHIKAKIN水原希子蛯原友里仲里依紗大島優子指原莉乃明日香キララRihanna（リアーナ）LadyGaGa（レディ・ガガ）DavidBeckham（デイビッド・ベッカム）綾野剛JustinBieber（ジャスティン・ビーバー）KanyeWest（カニエ・ウェスト）



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