NEW ERA カスタムキャップ ピッツバーグ・パイレーツ 7 1/2 白

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【チーム】PittsburghPiratesピッツバーグ・パイレーツ【サイドパッチ】ロベルト・クレメンテ選手【サイズ】71/2（59.6cm）【説明】クレメンテ選手のキャップはアメリカで大変人気のアイテムとなっています。手元にございますので即日発送いたします。他にもニューエラのキャップを出品しております。同時購入で値引きも対応いたします。ニューエラ別注カスタムピッツバーグ・パイレーツ#ジャングルジム出品一覧チーム別_パイレーツ#ジャングルジム出品一覧サイズ別_712