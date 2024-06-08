【国内正規品】クロムハーツFOCKロゴキャップ

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【国内正規品】クロムハーツFUCKロゴキャップ即決の方、値下げ可能です。希望額提示下さい。頑張ります大事に着用していたため色褪せ、汗染みありません。アジャスター破損もありません。2020年頃にAMS岡崎店で購入しました。あくまで中古品ですのでご理解ある方のみお願い致します！付属品 無し（購入証明書希望の方はコメント下さい。個人情報などをふせたコピーお渡しします）