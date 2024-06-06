WDW 50周年 半袖 Tシャツ ディズニー 年パス 限定 10月1日 ...

新品未使用日本未発売完売品限定1点10/1に年パス保持者だけが購入できたWDW50周年の限定Tシャツです。「passholder(年パス保持者)」の文字が入っています。サイズS(アメリカサイズ)身幅約45cm肩からの着丈約62cm①以下を読んでないと思われる方のお値下交渉は、申し訳ないですが削除します。フォローしていただければ単品お値下に対応します。(フォローしている旨をコメントください)リピーター様からの単品お値下に対応します。(いつどの商品を購入したのかをコメントください)全ての方のおまとめ割引に対応します。②送料無料にしているため、包装は簡易です。リサイクル資材(使用済み封筒等)も使うことがあります。また、透明な袋に入れることもあるので、中身が見えた状態で配送されるのが嫌な方は購入後速やかにメッセージでお知らせください。③不着や発送事故の場合、郵便局との対応や返金等はできません。④素人保管ですので、中古はもちろん、新品未使用であっても特に海外輸入商品は日本製とは異なり、ほつれや細かい傷や汚れ、写真写りによる実物との色の違いはあると思います。購入前に、確認したい部分や画像の追加についてコメントをください。⑤上記全てに了承した方のみご購入ください。読んでいないことを棚上げした評価をされる方はブロックします。スピリットジャージラウンジフライ#ダニエルニコル#Tシャツ#半袖#ミッキー#ミニー#日本未発売#海外限定#WDW#50#50周年#10/1#10月1日#限定#年パス#年パス保持者



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