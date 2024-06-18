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VANS Era 26cm メンズ　スニーカー　バンズ　エラ　スニーカー　スカル
商品番号 G93042443975
商品名

VANS Era 26cm メンズ　スニーカー　バンズ　エラ　スニーカー　スカル
ブランド名 バンズ
特別価格 税込 2,574 円
在庫状況 あり

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商品詳細

VANSEraスカルVN0A54F14G0(N.VARSITY)BLKVANS【ヴァンズ】のクラシックラインのアイコンモデル・ERA(エラ)。レジェンドスケーターのトニー・アルバやステイシー・ペラルタらによって、VANSの第1号モデルであるAUTHENTICの履き口周りにパッドを加え、よりスケートの激しい動きをサポートするスタイルとして1976年にリリースされました。シーズン毎でコンビカラーなど様々なカラー・スタイルがリリースされ、様々なラインナップが並ぶVANSの中でも不動の人気を誇ります。【26cm】【未使用・新品】【箱付き】【海外正規品】※他の販売サイトでも在庫共有の為コメントにてご確認頂けますと確実です。※出荷された状態で保管してますが外箱に少しダメージある場合も御座います。ご了承下さい。※正箱のままプチプチで梱包させて頂きます。他のダンボールに入れての梱包をご希望の方は送料の差額のご負担をお願い致します。ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーVANSEracmスニーカースカル　チェリー　新品　バンズ　レアスケートボード　キャンバス　デッキシューズワッフルソール　ローカット　スニーカー　シューズ　靴　メンズ　ボーイズ　コーデ　SUGABTS着用　髑髏　骸骨　チェリー　さくらんぼブラック　レッド　バンズ　ヴァンズ　vans春　夏　秋　冬　希少　モデル
http://narcologia.ru/goods/organization341162.html
http://narcologia.ru/goods/Addict412818.html
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