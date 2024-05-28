美品 プラダ UMS180 チャコール グレー マフラー ストール ウール

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PRADAのマフラー。上質なウールに深みのある色合いで、男女兼用でお使い頂けます。極シンプルなデザインが大人のコーディネートを演出してくれます。プレゼントにもお勧めです。#ブランド品パレス在庫一覧♦型 番 UMS18035C♦素 材 VIRGINWOOL100%♦カラー ANTRACITE/チャコールグレー♦サイズ 長さ：約160.0cm 幅：約30.0cm♦生産国 MADEINITALY♦付属品タグ（やぶれなどダメージ有る場合あり）未使用品ですが、展示や商品の移動による微細な汚れが見受けられる場合もございます。無用なトラブルを避けるため神経質な方の御購入は御遠慮下さいますようお願いいたします。すり替え防止の観点からも返品は基本的に受け付けておりませんが、当商品情報と明らかに違うと判断された場合、その根拠と証拠をご提示いただければ返品をお受けいたします。匿名配送にて発送いたします。出品中の商品につきましては、百貨店、正規店、ブランドショップ、質屋、古物商許可証が必要なブランドオークションなどから購入しており、全て古物商許可を取得した鑑定士により念入りな真贋鑑定をいたしておりますのでご安心ください。カラー...グレー素材...ウール柄・デザイン...無地