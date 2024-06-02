MAROUIS製ウエディング小物セット(メンズ)　花柄

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商品詳細
ベストブライダル系列にて購入いたしました。定価19800円(税込)MARQUIS蝶ネクタイ、チーフ、カフスのセットとなります。綺麗ではありますが、一度使用しておりますので、神経質な方はご遠慮ください。別途出品しております、カラーウイングシャツとのセット販売も可能です。セット販売価格応相談柄・デザイン...花柄カラー...イエロー
http://narcologia.ru/goods/enquire632889.html
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