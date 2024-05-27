nike airmax90 nike worldwide オリンピック限定

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プロフィールご確認ください。コンディション使用していた為使用感はありますがソールの減りもあまりなくまだまだ着用可能です。画像ご確認の上購入ご検討ください。■商品名NIKEAIRMAX90SEナイキエアマックス90スペシャルエディション WORLDWIDEPACK\"■カラーWHITE/BLUEFURY-BLACK-VOLTホワイト/ブルーフューリー/ブラック-ボルト■品番CZ6419-100■サイズ26.5cm■商品説明今作は1980年代にNIKEが立ち上げた非公式の陸上競技組織\"NIKEINTERNATIONAL\"の後継組織\"NIKEWORLDWIDE\"を冠したスペシャルエディション「AIRMAX90SE」。スポーツとその団結力を称え生まれた\"NIKEWORLDWIDE\"の信念「スポーツで1つに」というコンセプトのもと、2020年に開催予定だった東京オリンピックの為にデザインされたスペシャルエディションとなっています。2020年7月発売レアモデル 一度人の手に渡った中古品となります。神経質な方は購入をお控えください。他にもスニーカーや靴を出品しています。→#BSBJSnikeairmaxairmax1nikesbnikesupremesauconyasicsadidas