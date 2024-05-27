Potenポテン ventileキャップ帽子

数回着用、自宅保管品です。黒×ネイビー×レザーPOTEN:プロ野球、アマチュア野球の選手用のベースボールキャップを専門で作っている工場で作製されているブランド。岡山県の工場で裁断から縫製、刺繍まで同じ建物で行っています。バイザーの19本のステッチ、バイザーの根元の始末、スベリ裏のロック、アイレットの間に入った強化パッキン、スベリの合革は某日本のプロ野球球団と同じ素材を仕様していて汗をかいても流せるようにしています。生地:コットン「ベンタイル（Ventile）」とは、綿の糸を限界まで打ち込み、織り機の密度を限界以上に上げて織った高密度の生地のことを指します。中古品にご理解のある方宜しくお願い致します。カラー···ブラック



POTEN（ポテン）の「【POTEN / ポテン】 VENTILE＃（キャップ）」 - WEAR



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ポテン POTEN プロフェッショナルベースボールキャップ PROFESSIONAL BASEBALL CAP 野球帽 ベンタイルコットン パッチワーク 再構築 57～60cm 黒 ブラック 紺 ネイビー /YT メンズ



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