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商品詳細
ヴィンテージエルメスの中でも有名で定番の逸品です。状態もいいので探されている方がいらっしゃれば是非。madeinfranceの刻印あり。昨年六月頃、ヴィンテージショップにて購入。付属品なし。51号材質···シルバー
http://narcologia.ru/goods/moped136468.html
http://narcologia.ru/goods/Adder303475.html
http://narcologia.ru/goods/septet811619.html
エルメス メキシコ コルセット リング 51 HERMES ヴィンテージ ダブル
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http://narcologia.ru/goods/Adder303475.html
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