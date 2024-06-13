ティファニー リング 18号

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商品詳細
TIFFANY（ティファニー）のメンズリングです。細かなキズはありますが、目立つキズはなくキレイな状態です。サイズは18号。希少な品ですが、使用頻度少なく保管しているだけの状態ですので興味ある方にお譲りします。いずれにしても中古品であることご承知おきください。材質···ステンレス×ブラックチタン
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