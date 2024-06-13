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ティファニー リング 18号
商品番号 Q79971575267
商品名

ティファニー リング 18号
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 11,180 円
在庫状況 あり

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商品詳細

TIFFANY（ティファニー）のメンズリングです。細かなキズはありますが、目立つキズはなくキレイな状態です。サイズは18号。希少な品ですが、使用頻度少なく保管しているだけの状態ですので興味ある方にお譲りします。いずれにしても中古品であることご承知おきください。材質···ステンレス×ブラックチタン
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