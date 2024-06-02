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ミカド 二つ折り財布 財布 レザー ブラック 札入れ カードケース 小銭入れ無し
商品番号 O13677686034
商品名

ミカド 二つ折り財布 財布 レザー ブラック 札入れ カードケース 小銭入れ無し
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 1,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ミカド二つ折り財布財布レザーブラック札入れカードケース小銭入れ無しブランドMikado　ミカド商品名二つ折り財布商品番号-カラーブラックサイズ横　11cm　縦　9cm　奥行　1cm　　素材レザー付属品-ランクABランクコメント外面：角スレキズ(写真参照)　中面：使用感・カード押し跡(写真参照)管理番号0401-a5459u※当店が出品している商品は全て業者向けブランドオークションより仕入れたもので全て正規品でございます
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