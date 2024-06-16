Janji Mini Espanola 18K YG 初期 ミニエスパ 赤西仁

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商品詳細
※まずはプロフィールをご覧下さい※~Janjiミニエスパニョーラネックレス~赤西仁さん着用貴重な初期デザインになります。新デザイン（税込214,500円）より低価格で出品致します。小振りで繊細なデザインですので女性の方にも着用して頂けます。目立たない細かな傷はございますが使用感もあまり無く美品です。金の価格が高騰しておりますのでぜひ。 【カラー】イエローゴールド【材質】K18YG(18金イエローゴールド)【装飾】ダイヤモンド0.08ct【サイズ】縦18mm×横13mm【チェーン】45cm【生産国】日本Janjiオリジナル＊ショップ袋・巾着袋付き＊コメントお待ちしております！
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