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Janji Mini Espanola 18K YG 初期 ミニエスパ 赤西仁
商品番号 R61147871502
商品名

Janji Mini Espanola 18K YG 初期 ミニエスパ 赤西仁
ブランド名 Rankle
特別価格 税込 42,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※まずはプロフィールをご覧下さい※~Janjiミニエスパニョーラネックレス~赤西仁さん着用貴重な初期デザインになります。新デザイン（税込214,500円）より低価格で出品致します。小振りで繊細なデザインですので女性の方にも着用して頂けます。目立たない細かな傷はございますが使用感もあまり無く美品です。金の価格が高騰しておりますのでぜひ。　【カラー】イエローゴールド【材質】K18YG(18金イエローゴールド)【装飾】ダイヤモンド0.08ct【サイズ】縦18mm×横13mm【チェーン】45cm【生産国】日本Janjiオリジナル＊ショップ袋・巾着袋付き＊コメントお待ちしております！
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