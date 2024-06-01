箱付 ナオトインティライミ ブレスレット　ファンクラブ限定3種セット

ナオトインティライミWIZYブレスレット3種セットカーターくんが着いています。ファンクラブ限定現在入手不可能な商品です。新品未使用、箱は開けていますが商品のビニールは開けていません。自宅保管のため、その点ご理解頂ける方宜しくお願い致します。またバラ売りは現在検討しておりません。どうぞよろしくお願いします。



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