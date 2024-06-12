DIR EN GREY 薫 ピック ライブ戦利品 3

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恐れ入りますがお値下げコメントへの返信は致しかねます。下記ご了承の上、即購入可能です。【商品について】DIRENGREY薫ピックライブ戦利品2008年のTOUR08DEATHOVERBLINDNESSのライブでの戦利品です。写真3.4枚目のように本人使用用に滑り止めのカッティングが両面に入っています。15年前の戦利品です。当時ライブでキャッチして、帰宅してケース内に保管していましたが、念のため経年をご理解ください。出品欄の「商品の状態」欄の選択がわからず新品でもないので「目立った傷汚れなし」にしていますが、ライブ戦利品ですのでご理解の上ご検討ください。※相場がわからないので高めですが、いいねが付けば数日で少しずつお値下げしていきますので折り合いのつくタイミングで購入してください。※お値下げコメントにはご返信いたしかねます。※他サイト同時出品のためそちらに入札があれば削除します。【発送について】匿名配送ゆうパケットにて発送。ご自宅のポスト投函まで、ですのでポストからの抜き取りや盗難には責任を負えません。不安な方は+200円でヤマト宅急便コンパクトに変更しますので購入前にコメントにてご連絡ください。(購入後の変更はできません)【その他】夜間の購入は翌日のご挨拶になりますので、反応が遅くなりますが、ご了承ください。よろしくお願いいたします。#DIRENGREY#京#薫#Die#Toshiya#ShinyasukekiyoMADARANINGENTheZemeckisesDIRTPHALARISPetitBrabanconDIRENGREY疎外ツアーグッズライブ戦利品Tシャツマフラータオル物販グッズ