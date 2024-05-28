#送料無料でお得にお買い物！#フェンディのお財布特集！#長財布集めてみました！#ブラック大好き！管理番号：370ブランド名：フェンディランク：SAカラー：ブラック素 材：レザー品 番：7M0210サイズ：Ｗ19cm・Ｈ10.5cm・Ｄ2cm ------------------札×3小銭×1カード×8その他×3------------------フェンディ正規品のジップウォレットです。冊子・保存袋・箱付きです。ロゴ部分に数か所剥げている部分がございます。その他特に目立ったダメージ等は無く全体的に非常に綺麗な状態です。ファスナーはシルバー色です。ファスナー部分の開閉スムーズです。メンズ・レディース共にお使いいただけます。☆ご覧いただきありがとうございます☆他フリマアプリなどにも出品しておりますので、突然出品を取り消すことがございます。☆箱等の付属品につきまして説明文にはない多少のダメージがある場合がございます。☆新品未使用品極美品など状態の良いアイテムを日々出品中です！お気軽にコメントください。■古物商許可証■神奈川県公安委員会第452530008366号★商品の購入情報詳細★一般社団法人 日本流通自主管理協会（AACD）加盟店古物商市場・エコリングオークション・ブランドオフオークションなど検索ワード財布ウォレットFENDIラウンドファスナー長財布ラウンドファスナーウォレットラウンドファスナー財布長財布黒スタンプジップファスナーウォレットジップラウンドファスナーウォレット



極美品 FENDI ジップウォレット 7M0210 ブラック 370



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