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ワタベウェディング×BEAMS タキシード 4点セット
商品番号 I19191241567
商品名

ワタベウェディング×BEAMS タキシード 4点セット
ブランド名 ビームス
特別価格 税込 12,740 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【商品説明】ワタベウェディング×BEAMSのコラボとなるタキシードになります。(定価で15万相当です)新品で購入して一度使用し、着用後はクリーニングをして保管しているため、綺麗な状態です。目立った汚れやほつれなどもありません。おまけとして、鎌倉シャツでオーダーしたウイングカラーシャツ(白)を1枚お付けします。商品のセット内容は「ジャケット」+「スラックス」+「ハーフパンツ」+「シャツ」の4点セットとなります。(ワタベウェディング×BEAMSの専用ケースに入れ折り畳んで発送いたします。)※着用した際の写真にてサイズ感をご確認下さい。(身長168cm、体重65kgの中肉中背です。)※ジャケット左襟にブートニアを付けた際の針穴跡が多少ありますが、ブートニアをお付けになる場合は隠れるので気にならないかと思います。(写真をご確認下さい)※サイズは素人採寸のため、多少の誤差はご承知ください。【商品詳細】=================================◾️ジャケット◾️・サイズ：ABM　　　　(ウエストが通常より少し大きめのM)・状態　：新品購入後に1回のみ使用　　　　(クリーニング済)・直し　：あり　　　　(肩幅1.5cmつめ、袖丈1.5cmつめ)・着丈　：72cm・肩幅　：46cm・袖丈　：58cm◾️スラックス◾️・サイズ：M・状態　：新品購入後に1回のみ使用　　　　　(クリーニング済)・直し　：あり　　　　　(丈5.5cmつめ、ウエスト4cm出し)・ウエスト　：86cm・股上　　　：26cm・股下　　　：70cm◾️ハーフパンツ◾️・サイズ：ABM　　　　(ウエストが通常より少し大きめのM)・状態　：新品未使用・直し　：なし・ウエスト　：86cm・股上　　　：26cm・股下　　　：26cm◾️シャツ◾️・サイズ：セミオーダー　　　　(一般的なMに近いサイズ)・状態　：新品購入後に1回のみ使用　　　　(クリーニング済)・着丈　：79cm・肩幅　：46cm・袖丈　：59cm=================================
http://narcologia.ru/goods/passionate766613.html
http://narcologia.ru/goods/organization738362.html
http://narcologia.ru/goods/browse32591.html

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