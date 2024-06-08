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商品詳細
NFLのNYを拠点とするJetsの人気ジェット機ロゴキャップです。このデザインのホワイトカラーなかなかレアですよ。男女兼用のフリーサイズとなります。品名：47BrandNewYorkJetsWhiteCleanUpLegacyAdjustableHatカラー：ホワイトサイズ：フリー（57cm-61cm程度の調整可）◇発送方法◇ゆうパケットポストサイズ箱（厚み3cm）での発送となります。つば/バイザー、クラウン部分を圧縮して梱包いたしますのでご理解のいただける方のみご購入ください。発送箱サンプルは画像でご確認いただけます。尚、＋200円で宅急便コンパクト（厚み5cm）での発送も可能です。ご希望の場合はコメントからお知らせください。#NY#ニューヨーク#ジェッツ#NFLキャップ素材...コットンカラー...ホワイト形...ベースボール
http://narcologia.ru/goods/capitation931708.html
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【新品】47ブランド NFL NY ジェッツ 飛行機ロゴ キャプ（ホワイト）
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