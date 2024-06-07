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selmer マウスピース
商品番号 G58850666600
商品名

selmer マウスピース
ブランド名 セルマー
特別価格 税込 6,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

10月2日値下げアルトサックスselmerセルマーのマウスピースS90180楽器購入時(2019)についてましたが、半年も使用していません。定価23000円巾着なし種類···サックスアクセサリー・パーツ···マウスピース
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