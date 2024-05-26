ティモシーリー　フェザーペンダント

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ナバホ族ティモシー・リー作のフェザーペンダント | Little☆Cloud ... ナバホ族ティモシー・リー作のフェザーペンダント | Little☆Cloud ...



2023年最新】ティモシーリーの人気アイテム - メルカリ 2023年最新】ティモシーリーの人気アイテム - メルカリ

ナバホ族 ティモシー・リー オーバーレイフェザーペンダント従来のタガネやヤスリを使ったフェザーもありますが、ホピ族の様なオーバーレイに独特なデザインを落とし込んだ作者渾身の作品となっており個人的にティムの最高傑作だと思っていますやはりティムの作品は彫りの深さと繊細さが違います。こちらのアイテム市場にもあまり出回らず出回ってもかなり高値で取引されていますなによりご存知の方も多いと思いますが現在ではシルバースミスを引退し、夢でもあったメディスンマンとして居留地に住むネイティブアメリカン達を支え続けております。彼がシルバースミスとしての活動を再開しない限り、これから先出会うことのない一品です是非ご検討ください！インディアンジュエリー NavajoHopiナバホ ホピ ネイティブアメリカン オーバーレイ インレイ シルバー 925Sterlingスターリング アクセサリーヴィンテージアクセサリーはハンドメイドなどが多いため、元から小傷などある場合が多いです懸念がある方や、神経質な方はお控えください気になる事は購入前にコメント下さい購入後の質問はお答えできませんプロフィールの確認もお願いします