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商品詳細
COACH長財布数年前に購入し、開封済みです。箱無し、タグも取っています。開封はしましたが、未使用です。※ですが保管中にできた細かい傷や汚れがあります。自宅で保管をしていたので、そのことをご理解の上、よろしくお願いします。カードをたくさん収納できる使い勝手のよい長財布だと思います。
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