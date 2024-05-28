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supreme lacoste コラボジャケット
商品番号 D45431230462
商品名

supreme lacoste コラボジャケット
ブランド名 シュプリーム
特別価格 税込 20,700 円
在庫状況 あり

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商品詳細

supremelacosteコラボジャケットです。昨年フリマアプリにて購入しました。タグ等切り離してしまっておりますので探すのは難しいかもしれません。厚手の生地で冬の時期にピッタリの一枚です。大変気に入っておりましたが持ち合わせの服とあわず出品します。あくまで素人目線での目立った汚れなしとさせていただいております。必ず納得の上ご購入おねがいします。お値段は一旦仮に付けさせていただいています。ご希望に添えるように頑張りますのでぜひ一度コメントお願いします。これから向かっていく冬の時期にぜひいかがでしょうか。
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