supreme lacoste コラボジャケット

supremelacosteコラボジャケットです。昨年フリマアプリにて購入しました。タグ等切り離してしまっておりますので探すのは難しいかもしれません。厚手の生地で冬の時期にピッタリの一枚です。大変気に入っておりましたが持ち合わせの服とあわず出品します。あくまで素人目線での目立った汚れなしとさせていただいております。必ず納得の上ご購入おねがいします。お値段は一旦仮に付けさせていただいています。ご希望に添えるように頑張りますのでぜひ一度コメントお願いします。これから向かっていく冬の時期にぜひいかがでしょうか。



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