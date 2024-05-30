NEW ERA 59CAP(サイズ固定) 7 5/8(60.6cm)

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商品詳細
ビジュアルアーティストJorgeTellaecheとのコラボレーションシリーズ。西洋の占星術であるホロスコープをフィーチャー。鮮やかなパステルカラーで表現しています。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様です。カラー···黒無地/刺繍:ライトグリーン基調カラー···ブラック
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