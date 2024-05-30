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NEW ERA 59CAP(サイズ固定) 7 5/8(60.6cm)
商品番号 I42928860863
商品名

NEW ERA 59CAP(サイズ固定) 7 5/8(60.6cm)
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 1,715 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビジュアルアーティストJorgeTellaecheとのコラボレーションシリーズ。西洋の占星術であるホロスコープをフィーチャー。鮮やかなパステルカラーで表現しています。シルエットはニューエラを代表するスタイルの59FIFTY。フロントパネルの内側に独自の芯を作ることで型崩れしにくいクラシックなシルエット。サイズ調整のない仕様です。カラー···黒無地/刺繍:ライトグリーン基調カラー···ブラック
http://narcologia.ru/goods/response843442.html
http://narcologia.ru/goods/calling442950.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild925152.html
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