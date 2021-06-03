【ボッテガヴェネタ】【新品未使用】キーケース　ブラック

ご覧いただきありがとうございます。(*^^*)フォロー割(プロフ参照)あります。フォロー後、コメントをいただければ割引させていただきます！✔フォロー割あり✔送料無料✔ 販売証明書有り▼他にもバック・財布を出品しております！#Stayjourneyのバック・財布bottegavenetaの４連キーケース 339336の出品です。新品未使用品です。AACD加盟の量販店にて購入した本物の商品でございます。販売証明書もございます。画像1枚目はサンプル画像です。出品にあたり大きな傷・ダメージがないこと、各パーツに不具合がないのを確認しております。長期保管品のため保管傷や見落としている傷がある場合がございます。できる限り状態を画像でお伝えするよう努めていますが、画像に写りこまない微細な傷がある場合もございます。十分ご承知おき下さい。完璧なコンディションをお求め方、神経質な方のご購入はご遠慮下さい。________________________________【商品概要】【アイテム】BOTTEGAVENETAボッテガヴェネタ【品番】339336【サイズ】W:9.5×H:5.5×D:2.5cm【カラー】ブラック【仕様】スナップ開閉【内側】キーリング×4【重量】35ｇ【付属品】コントロールカード【付属品】純正BOX 保存袋#ボッテガヴェネタ#キーケース#プレゼント#キーホルダー管理 BO-0007601



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