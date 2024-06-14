美品　パタゴニア　Patagonia クラシックレトロカーディガン　S　2001

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パタゴニアクラシックレトロカーディガンサイズ表記S(jpM相当）2001年復刻USA製1988年～90年までの3年間のみ生産されたクラシックレトロカーディガンの復刻版になります。古い商品ですが、自宅で大事に保管してありましたので、状態良好です。万が一、見落とし等がありましたらすみません。御了承ください。＊状態は添付写真でご確認願います。【サイズ】S 【着丈】66cm 【身幅】55cm 【袖丈】60cm（脇下から袖先まで）【カラー】ナチュラルカラー···ベージュ素材···ボアジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬