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美品　パタゴニア　Patagonia クラシックレトロカーディガン　S　2001
商品番号 X73878961252
商品名

美品　パタゴニア　Patagonia クラシックレトロカーディガン　S　2001
ブランド名 パタゴニア
特別価格 税込 20,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パタゴニアクラシックレトロカーディガンサイズ表記S(jpM相当）2001年復刻USA製1988年～90年までの3年間のみ生産されたクラシックレトロカーディガンの復刻版になります。古い商品ですが、自宅で大事に保管してありましたので、状態良好です。万が一、見落とし等がありましたらすみません。御了承ください。＊状態は添付写真でご確認願います。【サイズ】S　【着丈】66cm　【身幅】55cm　【袖丈】60cm（脇下から袖先まで）【カラー】ナチュラルカラー···ベージュ素材···ボアジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···秋、冬
http://narcologia.ru/goods/ambassador457006.html
http://narcologia.ru/goods/tenet342763.html
http://narcologia.ru/goods/ordering221779.html
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