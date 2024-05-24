シルバーリング 925 指輪 gbh048r-m 新品

シルバーリング925指輪gbh048r-m新品送料無料即購入OK発送はネコポスメール便(ポスト投函送料無料)です300円(税込)の追加料金がかかりますが、宅急便コンパクトでの発送も可能です購入後の変更はできませんので購入前にお問い合わせください商品代金に300円(税込)を加算して宅急便コンパクトに変更しますサイズは15号ですその他のサイズ(27号)も所有しておりますお問い合わせ頂ければ、ご希望のサイズを出品します幅:15.8mm 厚み:4.3mm 重さ:12.9g(21号を計測の場合)[シルバーアクセサリー/リング・指輪]ノーブランドアクセサリーとなります画像と商品に多少の個体差がある場合があります事をご了承ください#グッドボックスが出品しているその他のシルバーリングを表示検索ワード指輪リングメンズレディース男性用女性用シンプルリングペアリングピンキーリングトランプダイスサイコロカードスペード



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