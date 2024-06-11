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- Barbour / BEAUFORT オイルド ジャケット 【BLACK】
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商品詳細
■商品名:Barbour・バブアー/BEAUFORTオイルドジャケット【BLACK】■状態:着用1回のみ。極美品。■購入場所:ブリティッシュメイド店舗【備考】背面に獲物を入れるための開閉式ゲームポケットが付属した狩猟用ジャケットとして生まれた『BEAUFORT（ビューフォート）』。素材は〈Barbour〉の代名詞ともいえるオイルドコットンを使用し防風性に優れています。『BEDALE』に比べやや着丈が長く、ジャケットを着用しても裾が出ないバランス。ドレススタイルからカジュアルまで幅広いシーンで着用できる1着です。→サイズ38当方、身長178、体重75キロで程よいゆとりをもって着用。【検索ワード】beamsfビームスエフUNITEDARROWSユナイテッドアローズORIHICAオリヒカAOKIアオキ
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