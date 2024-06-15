ビヨンクール スカル リング　ベルベットラウンジ

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ご覧いただきありがとうございます。ビヨンクールで購入したベルベットラウンジスターダストスカルリングになります。サイズ19号シルバーのスカルの土台にジルコニアがギッシリ埋め込まれかなりインパクト大！シルバー特有のくすみなどがある関係上やや傷や汚れありに設定しておりますが個人的にはまだまだ美品だと思います。自宅保管につき中古に神経質な方はご遠慮下さい。箱は撮影用に使用しただけで付属しません。ご不明点があればコメントよろしくお願いいたします。#シルバー#アクセサリー#スカル#ドクロ#ガイコツ#骸骨#髑髏#リング#アクセサリー#ロック#パンク#ホスト#rock#punk#ダイヤ#ジルコニア#リング#レザトレ#レザーズアンドトレジャーズ#レザーズ\u0026トレジャーズ#クロムハーツ#A\u0026G#ガボール#ロイヤルオーダー#ジャスティンデイビス#クロス#十字架#ユリ#スカル#クロス#ロック#パンク#エドハーディー#クロム#セインツシンフォニー#ラグナビーチ#アフリクション#ベルベットラウンジ