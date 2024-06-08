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極美品⭐️TIFFANY ティファニー ベネチアン ブレスレット 19cm
商品番号 H16355163428
商品名

極美品⭐️TIFFANY ティファニー ベネチアン ブレスレット 19cm
ブランド名 ティファニー
特別価格 税込 9,548 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます✨商品説明にご納得頂ければ即購入OKです！⭐️店頭価格:62,700円⭐️銀相場も年々高騰中！年々値上がりするティファニーのベネチアンブレスレットをお買い得価格で入手するチャンス!!【商品説明】■ブランド:TIFFANY\u0026Co.ティファニー■商品:ベネチアンブレスレット■素材:シルバー925■サイズ:Medium7.5インチ(約19cm)■付属品:当店オリジナルポーチ■購入先:古物商許可証保有者のみ参加可能なブランドオークション【状態】シルバー専用クリーナーにて新品仕上げ済み。目立つ傷汚れもなくキラキラ✨✨【発送】丁寧に梱包後、24時間以内に発送致します。【その他】大変綺麗な状態ではありますが、USED品であることをご理解ください。確実正規品でございますので、安心してお買い求めくださいませ(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)カラー···シルバーアクセサリー材質···シルバー管理番号129087
http://narcologia.ru/goods/Adder106075.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture662041.html
http://narcologia.ru/goods/interconnect565270.html

極美品⭐️TIFFANY ティファニー ベネチアン ブレスレット 19cm
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極美品⭐️TIFFANY ティファニー ベネチアン ブレスレット 19cm
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Tiffany & Co. - ほぼ未使用⭐️TIFFANY ティファニー ベネチアン ...

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上等 ⭐︎極美品⭐︎ ティファニー ベネチアン リンクブレスレット ...

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極美品⭐️TIFFANY ティファニー ベネチアン ブレスレット 19cm
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極美品】付属品完備 ティファニー ブレスレット ベネチアン シルバー925-

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美品 ティファニー ベネチアン リンク ブレスレット sv925 19cm ...

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