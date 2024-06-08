special special by goldefit フリークスストア　42

specialbygoldefitサイズ42状態 美品1960年代から靴製造を手がけていたファクトリーが医療や理美容、調理などの現場で働く人々に向けて開発したシューズ。広幅でつま先のまるい、ゆとりのある作りです。＜GOLDENFIT（ゴールデンフィット）＞1960年代から靴製造を手がけていたファクトリーが1999年にブランドとして立ち上げたのがGOLDENFIT。主に専門職用のPROFESSIONALSHOESを生産、提供している。メインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)



2023年最新】ユナイテッドアローズ/スニーカーの人気アイテム - メルカリ



ボトム/M/コットン/KHK/無地/S21-LTK-42



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