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special special by goldefit フリークスストア　42
商品番号 R81514563552
商品名

special special by goldefit フリークスストア　42
ブランド名 ユナイテッドアローズ
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

specialbygoldefitサイズ42状態　美品1960年代から靴製造を手がけていたファクトリーが医療や理美容、調理などの現場で働く人々に向けて開発したシューズ。広幅でつま先のまるい、ゆとりのある作りです。＜GOLDENFIT（ゴールデンフィット）＞1960年代から靴製造を手がけていたファクトリーが1999年にブランドとして立ち上げたのがGOLDENFIT。主に専門職用のPROFESSIONALSHOESを生産、提供している。メインカラー...ブラックスニーカー型...ローカット(Low)
http://narcologia.ru/goods/navigate594930.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney266749.html
http://narcologia.ru/goods/ordering3079.html

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2023年最新】ユナイテッドアローズ/スニーカーの人気アイテム - メルカリ

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