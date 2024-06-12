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ポーター　カジノ　パスケース　定期入れ
商品番号 V54015856541
商品名

ポーター　カジノ　パスケース　定期入れ
ブランド名 ポーター／ヨシダカバン
特別価格 税込 3,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革カラー···ブラウンポーターカジノパスケース　定期入れPORTERCASINOPASSCASE品番：214-04622色　：ブラウン定価：19,800円吉田カバン二つ折り本革ブライドルレザーカジノシリーズのパスケースです。トラブル防止の為、今一度写真を確認し、ご理解いただいた方のみご購入下さい。気になる箇所がありましたらコメント下さい。写真を撮ってアップします。梱包は防水対策をし、厚紙に挟み発送します。状況を見ながら値引きしていきますので、値引き不可でお願いします。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful307251.html
http://narcologia.ru/goods/choice511585.html
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