ポーター　カジノ　パスケース　定期入れ

素材···本革カラー···ブラウンポーターカジノパスケース 定期入れPORTERCASINOPASSCASE品番：214-04622色 ：ブラウン定価：19,800円吉田カバン二つ折り本革ブライドルレザーカジノシリーズのパスケースです。トラブル防止の為、今一度写真を確認し、ご理解いただいた方のみご購入下さい。気になる箇所がありましたらコメント下さい。写真を撮ってアップします。梱包は防水対策をし、厚紙に挟み発送します。状況を見ながら値引きしていきますので、値引き不可でお願いします。



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