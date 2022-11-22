第五人格　IdentityV　スイパラ　アカデミー　学生証　彫刻師　ガラテア

第五人格IdentityVスイーツパラダイススイパラアカデミー学生証彫刻師中身の確認の為に開封しました。すぐにOPPスリープ袋に入れました。◎即購入OKです。○バラ売り出来る品物はご相談して下さい。◇基本的にお値下げは不可でございますが複数の品物の、おまとめ買い、同梱発送の場合はお値引きさせて頂きます。コメントからご相談下さい。※必ずプロフィールを読んで下さい。初期傷、スレなどある場合もございます。初期の不良などは必ず写真にてご確認のの上、ご納得されての御購入を、お願い致します。過度に神経質な方はご購入をお控えください。宜しくお願い致します。



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