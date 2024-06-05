プラチナネックレス Pt850 6面W喜平チェーン 日本製 30g 50cm

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材質···プラチナフェアリーカレットで購入したプラチナネックレスです。Pt850プラチナ製、6面カットダブル、30gの喜平(キヘイ)ネックレス造幣局刻印入流行に左右されにくい喜平ネックレスは、世代や性別を問わず長くご愛用いただけます。30gの幅4.1mmの6面ダブル喜平カットはしっかりとした重みと高級感があります。美しさを楽しめる「ジュエリー」でありながら、身につけることができる「実物資産」です。FAIRYCULLETは良質な材質を用いたジュエリーをご提供する匠の技株式会社のブランドです。材質：プラチナ(Pt850)金具形状：シングルストッパー中折れ金具形状：6面カットダブル喜平ネックレスサイズ：重さ約30g、長さ約50cm、チェーン幅約4.1mm製造国：日本(MadeinJapan)造幣局ホールマーク(品位証明記号)付ご検討よろしくお願い致します。ご購入後はすり替え、トラブル防止の為、返品、返金はできません。