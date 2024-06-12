値下げしました！バックラッシュ　長財布

柄・デザイン···無地カラー···ブラックカラー···ブラック財布形···長財布定価約65000円です。４年ほど使用したのでそれなりに傷や汚れありますが不具合無くまだまだ使っていただけると思います。タバコの臭いついてますがお手入れして頂ければ消えると思います。ご理解ご了承の上ご購入ください。



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