ティファニー　13号

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商品詳細
材質···シルバー記念すべきティファニー創業の年が刻印された、ティファニー1837™。それは滑らかなカーブを描くフォルムが美しく際立つコレクションです。洗練されたエレガントな趣が引き立つ、ミニマルなスタイルのリング。スターリングシルバーナロー
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