インディアンジュエリー サンダーバード リング

有楽町の阪急メンズ館にあるインディアンジュエリーショップにて購入しました。アクセサリー類が増えてきて着用機会が少ないため出品致します。※ご購入頂く際は、自己紹介文の内容も必ずご覧になって頂くようお願い申し上げます。商品画像と合わせてご確認頂ければと思います。



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【17号】サンダーバードリング By Bo Reeves - インディアンジュエリー専門店 Sandia