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HYSTERIC GLAMOUR KILLING MUSIC Tシャツ
商品番号 X49892259585
商品名

HYSTERIC GLAMOUR KILLING MUSIC Tシャツ
ブランド名 ヒステリックグラマー
特別価格 税込 3,120 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2020年に購入したヒステリックグラマーのTシャツです。現在購入困難で、古着市場で10,000万円前後で取引されているものです。購入してからクローゼットでずっと眠っており、一度の着ておりません。値段は決めで設定しているので、お値引きも可能です。
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