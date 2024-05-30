HYSTERIC GLAMOUR KILLING MUSIC Tシャツ

2020年に購入したヒステリックグラマーのTシャツです。現在購入困難で、古着市場で10,000万円前後で取引されているものです。購入してからクローゼットでずっと眠っており、一度の着ておりません。値段は決めで設定しているので、お値引きも可能です。



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