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【美品】JOHN LAWRENCE SULLIVANトライアングル　ネックレス
商品番号 V95888629772
商品名

【美品】JOHN LAWRENCE SULLIVANトライアングル　ネックレス
ブランド名 ジョンローレンスサリバン
特別価格 税込 3,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

JOHNLAWRENCESULLIVANのゴールドネックレスですトップにはブランドネームが記されたトライアングルが付いています。JOHNLAWRENCESULLIVANTRIANGLENECKLACEジョンローレンスサリバンネックレスです。色:ゴールドサリバンを象徴するトライアングルネックレス。モードな雰囲気がどんなスタイリングとも相性抜群。これからの時期汎用性の高いアイテムです。【JOHNLAWRENCESULLIVAN　ジョンローレンスサリバン】デザイナー、柳川荒士が2003年に設立。テーラードを軸としたメンズウェアを展開。強さとエレガンスを持ち合わせた男性像を基本コンセプトとしている。2010SSよりレディースラインもスタート。メンズテーラードの技術を駆使したシャープなスタイルが特徴。ご不明ございましたら気軽にコメントしてください♪カラー···ゴールド
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