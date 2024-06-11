■新品限定特価■コインレプリカコンチョ！パイソン×牛革！バイカーズウォレット2

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カラー...ブラック財布形...長財布素材...本革新鋭ブランド『RedDesire』最新モデルの本格バイカーズウォレット。高級牛革本来の味を残しながら、独特の表情を醸し出す技法を採用。重厚感漂うフォルムが手にしたときの満足感をより一層高めてくれます。本パイソンで装飾されたトライバルもまた圧巻の仕上がりで、孤高の存在感を持ち他を圧倒します。仕様も実用性を最優先に考慮されており、実に使い勝手がよく、機能性にも優れています。50￠コインのレプリカコンチョで全体のデザインをしっかりまとめているそのバランスも脱帽です。■ブランド：RedDesire■品番：RD-2■サイズ：20×11×4.5cm■収納：カードポケット×4・札入れ×1・ポケット×2小銭入れ×1(スナップボタン)■素材：牛革×錦蛇(パイソン皮)■付属品：専用箱・ウォレットコード※商品の性質や構造上により、小さい傷などが生じる場合がございます。#新品未使用 #財布 #限定特価#匿名配送#送料込み #即購入歓迎#コメント不要