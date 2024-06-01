The reracs ザリラクス 2023ss 付属品あり

ハリントンジャケット数回着用の美品ハンガー付属品あり着丈:69身幅:72裄丈:89定価:64,900素材···ウール100%カラー···ベージュ【TEXTILE】・72/2メリノウールを使用したトラディショナルなウールギャバジン。更に近代的な含浸加工(縦横の糸の隙間を特殊な樹脂で埋める仕上げ)を施し、ハリ感のある独自の風合いに仕上げています。一般的にシャツ生地で使われる手法ですが、RERACSではウールと組み合わせる事で伝統を進化させ新たなラグジュアリーを定義する生地。・20年以上も変わらぬ技術で作り上げた世界最高峰のギャバジンは立体の表現が可能な唯一無二の素材です。・YohjiYamamotoのシワギャバよりもハリ感のある通年着用可能なテキスタイル。UNUSEDbukhtYAECAsunseanonnativeCOMOLIDIGAWELcrepusculeALLEGEvisvimtheSakakifootthecoacherhoboURUbeautifulpeopleneedlesdulcamaraGarmentsneonsignHenderSchemeethosenswhowhatkolorsacaiA.P.C.UNDERCOVERLADMUSICIANUNIVERSALPRODUCTSESSAYSOESISEACNEFACETASMyohjiyamamotocarvenumitbenanmaisonmartinmargielajuliendavidclassbedjwfordstevenalankijimatakayukiscyenamewackomariaAURALEEJieDaCULLNICLANE好きな方に！



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