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専用（クロムハーツ） ハートペンダント インヴォイス原本有
商品番号 F74358001172
商品名

専用（クロムハーツ） ハートペンダント インヴォイス原本有
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 14,190 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ブランド　CHROMEHEARTS（クロムハーツ）ハートペンダントシルバーネックレストップ【実寸】縦幅：約20.0ミリ(丸カン除く)　　　　縦幅約30.0ミリ（丸カン含む）　　　　横幅：約15.8ミリ※お写真アップしております。（多少の誤差はお許しください）ハートチャームよりハートペンダントの方が少し大きいサイズですので男性の方も付けやすいサイズだと思います。インヴォイスも御座います。⭐︎印の分が今回出品のハートペンダントです。個人情報にあたる部分は黒塗りさせて頂きます。同時購入のストラップは使用し続ける為インヴォイスは不用ですので今回出品のハートペンダントにお付けさせて頂きます。過去の出品物等を見て頂ければご安心頂けるかと思いますがコピー品等に一切興味が無く、購入も、勿論出品も致しません。#クロム#クロス#ゴローズ#ガボール#カムホート
http://narcologia.ru/goods/Addict549318.html
http://narcologia.ru/goods/reboot645436.html
http://narcologia.ru/goods/evaporation581024.html
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