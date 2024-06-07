undercover mad store 限定キャップ　ブラック　フリーサイズ

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UNDERCOVERのマッド・ストア限定コーデュロイ キャップです。ほぼ新品同様です。※10月末まで値下げ価格で出品しますカラー:ブラックサイズ:フリーサイズ（サイズ調整可)ブランド:undercoverMAD購入店:MADstore3回ほど使用しましたが、状態は綺麗で非常に良いです。ブラックなので色々な服に合わせ易いです。よろしくお願いします。カラー···ブラック