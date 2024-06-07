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MASAKI SONODA RG007 / Ring 指輪 シルバー925
商品番号 O53216197166
商品名

MASAKI SONODA RG007 / Ring 指輪 シルバー925
ブランド名 Oankle
特別価格 税込 2,772 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マサキソノダのオールハンドメイドジュエリー室内で試着したのみで、放置していたので表面が酸化していますが、本物のsilver925の証です。13号カラー...シルバー材質...シルバーSilver925Sv925レトロアンティークヴィンテージ古着クラシックミリタリーアクセサリージュエル
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