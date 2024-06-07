MASAKI SONODA RG007 / Ring 指輪 シルバー925

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商品詳細
マサキソノダのオールハンドメイドジュエリー室内で試着したのみで、放置していたので表面が酸化していますが、本物のsilver925の証です。13号カラー...シルバー材質...シルバーSilver925Sv925レトロアンティークヴィンテージ古着クラシックミリタリーアクセサリージュエル
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