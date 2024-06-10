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クロムハーツ　タイニーE CH PLS SBTバングル
商品番号 Y51334644676
商品名

クロムハーツ　タイニーE CH PLS SBTバングル
ブランド名 クロムハーツ
特別価格 税込 52,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

クロムハーツタイニーECHPLS13リンクSBTバングル　サイズ3(L)のセットになります。自身クロムハーツ神戸にて新品購入した商品です。夏のみ2年程使用して保管していました。インボイス原本付(個人情報は切り抜きます)あくまで中古品ですので、ご理解のある方の購入お願い致します。
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