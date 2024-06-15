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商品詳細
Carhartt×47brandのコラボキャップ。日本国内未発売で即完売したアイテムです。カーハートお得意のダック生地に、NYヤンキースロゴで、これぞニューヨークといった仕上がり。着用回数も2回の美品です。写真の通り、つば裏にも汗染みなどございません。形としては、NEWERAの9FORTYや9TWENTYに近いかと思います。型崩れしないように、ダンボールに梱包して発送させていただきます。よろしくお願いいたします♪HIPHOPREGGAE90s00s90'svintageヒップホップレゲエヴィンテージY2Krapteeteesスローバックラップなど好きな方にもオススメ♪
http://narcologia.ru/goods/marshal772880.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement122299.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful901151.html
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Carhartt カーハート 47brand NY ダック地 NEW YORK - キャップ
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47 BRAND CARHARTT コラボ ダック NYヤンキース-
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