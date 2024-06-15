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Carhartt カーハート 47brand NY ダック地 NEW YORK
商品番号 K88926612451
商品名

Carhartt カーハート 47brand NY ダック地 NEW YORK
ブランド名 カーハート
特別価格 税込 2,535 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Carhartt×47brandのコラボキャップ。日本国内未発売で即完売したアイテムです。カーハートお得意のダック生地に、NYヤンキースロゴで、これぞニューヨークといった仕上がり。着用回数も2回の美品です。写真の通り、つば裏にも汗染みなどございません。形としては、NEWERAの9FORTYや9TWENTYに近いかと思います。型崩れしないように、ダンボールに梱包して発送させていただきます。よろしくお願いいたします♪HIPHOPREGGAE90s00s90'svintageヒップホップレゲエヴィンテージY2Krapteeteesスローバックラップなど好きな方にもオススメ♪
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Carhartt カーハート 47brand NY ダック地 NEW YORK - キャップ

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