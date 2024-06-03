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EMMETI レザージャケット　JURI 最終価格
商品番号 L61607088379
商品名

EMMETI レザージャケット　JURI 最終価格
ブランド名 エンメティ
特別価格 税込 22,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

素材···本革ジップ・ボタン···ジップアップ2022年9月　阪急メンズ館　サードスタイルEMMETIのオーダーにて購入着用は1回　少し自分に小さく出品しました　新品同様です仕様　JURI44ジップ　ガンメタ　　　色は濃いグリーン系定価137500着用品　美品により返品はご遠慮頂きます
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