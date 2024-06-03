EMMETI レザージャケット　JURI 最終価格

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素材···本革ジップ・ボタン···ジップアップ2022年9月 阪急メンズ館 サードスタイルEMMETIのオーダーにて購入着用は1回 少し自分に小さく出品しました 新品同様です仕様 JURI44ジップ ガンメタ 色は濃いグリーン系定価137500着用品 美品により返品はご遠慮頂きます