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商品詳細
日本未発売のビリオネアボーイズクラブのジャケットです。直輸入して販売していた店舗も少なく、サイズもXXLの割に大きすぎないので、激レアだと思います。今年の2月に原宿の SURKCAFEにて5万程度で購入しました。カラー···ベージュジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋
http://narcologia.ru/goods/organization105362.html
http://narcologia.ru/goods/Adder77075.html
http://narcologia.ru/goods/monophonic219012.html
BILLIONAIRE BOYS CLUB TRANQUIL JACKET
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