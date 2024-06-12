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BILLIONAIRE BOYS CLUB TRANQUIL JACKET
商品番号 F78299516213
商品名

BILLIONAIRE BOYS CLUB TRANQUIL JACKET
ブランド名 ビリオネアボーイズクラブ
特別価格 税込 11,244 円
在庫状況 あり

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商品詳細

日本未発売のビリオネアボーイズクラブのジャケットです。直輸入して販売していた店舗も少なく、サイズもXXLの割に大きすぎないので、激レアだと思います。今年の2月に原宿の　SURKCAFEにて5万程度で購入しました。カラー···ベージュジップ・ボタン···ジップアップフード···フードなし季節感···春、秋
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