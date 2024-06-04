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海外26㎝ new balance ニューバランス 574 ウィメンズスニーカー
商品番号 Y51683405449
商品名

海外26㎝ new balance ニューバランス 574 ウィメンズスニーカー
ブランド名 ニューバランス
特別価格 税込 2,106 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お値引きしましたが、ご相談下さい。激レアです！2015年に海外から輸入した日本未発売モデル、ニューバランスWL574SBEです。ウィメンズモデルになります。購入時は2万円ちょっとでした。使用感ですが、数回使用しましたがサイズ感が合わず、ずっと保管してました。ソールの劣化等は無いようです。年式を考えるとこの状態は凄く良いと思います。新品未使用ではないので、中古である事をご理解下さい。箱は無いのでメルカリの60サイズ箱にて発送させて頂きます。ニューバランス574newbalance574メインカラー···ブルーモデル/シリーズ···500~600番台モデル/商品名···574生産国···その他生産国
http://narcologia.ru/goods/approximate609120.html
http://narcologia.ru/goods/marshal626780.html
http://narcologia.ru/goods/moped415268.html

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