海外26㎝ new balance ニューバランス 574 ウィメンズスニーカー

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商品詳細
お値引きしましたが、ご相談下さい。激レアです！2015年に海外から輸入した日本未発売モデル、ニューバランスWL574SBEです。ウィメンズモデルになります。購入時は2万円ちょっとでした。使用感ですが、数回使用しましたがサイズ感が合わず、ずっと保管してました。ソールの劣化等は無いようです。年式を考えるとこの状態は凄く良いと思います。新品未使用ではないので、中古である事をご理解下さい。箱は無いのでメルカリの60サイズ箱にて発送させて頂きます。ニューバランス574newbalance574メインカラー···ブルーモデル/シリーズ···500~600番台モデル/商品名···574生産国···その他生産国
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