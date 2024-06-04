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マーベルレジェンド　エレクトロ
商品番号 A61990172769
商品名

マーベルレジェンド　エレクトロ
ブランド名 Asmall
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンドのアメイジングスパイダーマン2のエレクトロですコレクション整理の為出品します自分もこちらで購入したものの為詳細はわからず付属品も写真のもののみになるので画像見て納得の上で購入お願いします
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