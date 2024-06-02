KDX125SR サービスマニュアル 第5版 配線図 1991〜1994度対応

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ご覧いただきありがとうございます。実車に付属するマニュアルです。一部折り目やシミ・汚れなど有りますが大切に保管していましたので比較的綺麗かと思います。クレーム・返品には応じかねますのでご不明点は事前にお問い合わせ下さいませ。